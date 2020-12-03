شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تجوب قرى المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت جمعية رابطة المرأة العربية بالمنيا بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بعدد من قرى المنيا، وذلك بتنفيذ العديد من الأنشطة منها الندوات وطرق الأبواب وعرض أفلام فيديو وعرض قصص ونماذج حية، من خلال مشروع نحو مجتمعات داعمة لقضايا النساء والفتيات في مصر والذي ينفذ بقرية تله.
وقدمت سيدات قرية تله التابعة التابعة لمركز المنيا، الشكر للهيئة الانجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية ممثلة في الاستاذة ماريان ميلاد، وحاضر في الندوة والمدرب الأستاذ قطب رجب.
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