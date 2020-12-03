شكرا لقرائتكم خبر عن زرن أكبر منتجع للألعاب المائية.. استمرار فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم السادس على التوالي، تواصلت فاعليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة المقامة بالغردقة بمشاركة ٢٥ متسابقة من مختلف دول العالم، حيث قمن بزيارة أكبر منتجعات الألعاب المائية بالبحر الأحمر وأبدو إعجابهم الشديد بالمنتجع والألعاب المائية المتنوعة والتي تصل إلى ٣٥ لعبة وحمامات السباحة.

وتأتي الزيارة الترفيهية ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة حتى ٦ ديسمبر بالغردقة لتشجيع وتنشيط السياحة وإلقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة بكل معالمها.

وفازت ملكة جمال روسيا المتسابقة أدرايينا بلقب ملكة جمال المواهب، التي أقيمت ضمن فعاليات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات، والتي يستضيفها أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم، فيما جاءت كنزي الزيني، ملكة جمال مصر في المركز الثاني، وملكة جمال الفلبين في المركز الثالث.

وقامت المشاركات في المسابقة باستعراض الموهبة الخاصة بها ما بين الرقص والغناء واستعراض المهارات الخاصة بكل متسابقة أمام لجنة التحكيم والجمهور فيما تتواصل أعمال المسابقة حيث يتم استعراض المشاركات للزي والملابس الوطنية لدولة كل متسابقة ومن المقرر تنظيم رحلة بحرية للمحميات الطبيعية للمتسابقات.