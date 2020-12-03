فريق «أنت أقوى من المخدرات» يلتقي بطالبات كلية البنات الأزهرية في المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مبادرة داخل كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر والذي توفره الدولة بالمجان.
وشملت المبادرات لقاءات مباشرة مع الطالبات لرفع الوعي لديهم بخطورة قضية إلا والمخدرات وتعريفهم ببعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، كذلك التعريف بطرق العلاج المجاني من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج مجانا وفي سرية تامة.
كما تم توزيع ملصقات وبروشورات خاصة بالحملة من قبل فريق شباب المتطوعين لتوعية الطالبات بخطورة تلك القضية الهامّة.
وعبر الدكتور أمام الشافعي، عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة، عن سعادته بتلك المبادرة الهامة، وعبر عن استعداد الكلية لمزيد من التعاون بما يصب في مصلحة الطالبات وتوعيتهم.
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