شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أول عمارة سكنية في «الجارة» بمطروح: «مخصصة للعاملين بالواحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مركز ومدينة سيوة، الأربعاء، أعمال توصيل المياه للعمارة السكنية بقرية الجارة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالعمل على الإسراع في توفير الخدمات للمواطنين وتحقيق الاستقرار لهم خاصة للقادمين من خارج المحافظة للعمل بها.

وتعد العمارة السكنية الجديدة هي أول عمارة تبنى بالواحة لصالح المغتربين فيها، حيث تبعد الواحة حوالى ٣٧٠ كيلو متر عن مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وحوالي ١٢٠ كيلو متر عن واحة سيوة، أقرب المدن إلى واحة الجارة.

ومن المعروف أن أهالي «الجارة» لا يسكنون في عمارات بل في بيوت تضم أسرهم ولا يسكنها غيرهم من غير أبناء الواحة.

من جانبه، قال العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم الانتهاء من بناء أول عمارة سكنية بالواحة تخصص كسكن إدارى للعاملين بقرية الجارة، مشيرًا إلى أنه جار العمل على توصيل المرافق لها.

من جانبهم، وجه أهالي قرية الجارة الشكر لمحافظة مطروح على الاهتمام والرعاية بالقرية خاصة توفير مبنى سكنى للمغتربين أصحاب الوظائف الإدارية والخدمية للمساهمة في التيسير على الأهالي وتقديم الخدمات لهم مثل التعليم والصحة.