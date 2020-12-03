شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 شيكارة دقيق و300 زجاجة زيت تمويني مدعم في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة ،لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية،وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود مديرية التموين فمن خلال التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شيكارة دقيق بلدي مدعوم قبل بيعها في السوق السوداء،بالإضافة إلى ضبط 300 زجاجة زيت تمويني مدعم محظور بيعه وتداوله خارج البطاقات التموينية، و250كجم عسل نحل مغشوش وغير صالح للاستهلاك الآدمي، علاوة على ضبط أحد المخابز البلدية لقيام صاحبه بالتلاعب في حصة المخبز وقيامه بوضع شكاير دقيق معبأة بكنسة وغبار المخبز على أرصدة الدقيق واستبدالها بشكاير بها دقيق بلدي مدعم تمهيداً لبيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.