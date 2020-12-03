شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال اعمال توسعة ترعة الطويسة بأسوان بتكلفة 5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصلت اعمال استكمال مشروع توسعة ترعة طريق الطويسة بمركز دراو بمحافظة اسوان بمسافة 500 متر بمبلغ 5 ملايين جنيه خطة إضافية لمركز دراو. وقال إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة دراو، إنه بذلك تكون المسافة التي تم الانتهاء منها 1600م طولى حيث انتهى العمل خلال 10 ايام من 200 متر حيث ينفذ المشروع بمعرفة الرى . الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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