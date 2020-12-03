شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ليلية في أول أيام تطبيق قرار «غلق المحال» بالمنيا: «زيرو مخالفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقري في المنيا، مساء الأربعاء، حملات ليلية نظمتها الوحدات المحلية برفقة شرطة المرافق والأكوال الأمنية، لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

قامت الحملات بالتنبيه على الالتزام بالمواعيد المحددة، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وقال مصدر مسؤول بغرفة عمليات المحافظة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إنه لم يتم رصد أي مخالفات في اليوم الأول لتنفيذ قرارات الغلق الجديدة بالتوقيت الشتوي.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد كلف رؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لقرار تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.