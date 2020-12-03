«مياه القليوبية» تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد الاستهلاك في دور العبادة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة، طبقا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذاً للبروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحليه لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.

وصرح رئيس شركة مياه القليوبية أن هذا الإجراء يأتي في إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ إستراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.

وقال رئيس الشركة إنه تم استلام ٤٥٦٠ قطعة موفرة كمرحلة اولي، وجاري عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة.

وتابع أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه نحو 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ، مؤكداً ان لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحفاظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

"مياه القليوبية" تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة

"مياه القليوبية" تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة

"مياه القليوبية" تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة

"مياه القليوبية" تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة

"مياه القليوبية" تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة

"مياه القليوبية" تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة