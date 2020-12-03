شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة في انقلاب سيارة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب محمد أحمد دكروري، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، وأخر في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، جنوب قرية دير العذراء بمركز سمالوط، مما تسبب في إصابة محمد أحمد دكروري، 53 سنة، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، والمشرف على مدينة الفشن الجديدة واحد مرافقيه على محمد على، 40 سنه، لا يعمل، مقيمان بمدينة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف .