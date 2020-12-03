شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي بعقار 3 أدوار بمدينة المنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرض عقار مكون من 3 طوابق للانهيار الجزئي، بمدينة المنيا، دون أضرار بشرية.
تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار بشارع محمد بدوي بمدينة المنيا.
انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع العقار، وتبين أنه يحمل رقم 28 شارع محمد بدوي، وأنه مكون من 3 أدوار، وأن الجزء المنهار عبارة عن 2 بلكونة، بالدور الثالث والثاني، دون أضرار بشرية.
تم عمل كردون أمني على المنزل، حفاظا على أرواح المواطنين وفصل المياه والكهرباء.
الانهيار لم يتسبب في غلق الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
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