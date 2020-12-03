شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الشيوخ» بالمنيا: موافقة الحكومة على «مد التصالح» استجابة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب محمد عبدالحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، عن سعادته بموافقة الحكومة على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر.

وقال «صالح» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذ القرار جاء استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات المحلية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، واستجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالي القرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أشاد المحافظ اللواء أسامة القاضي، بالجهود التي بذلتها جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع ملف التصالح، موجها الشكر والتقدير لجميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية وجميع العاملين فيها، لما قدموه من جهد وعمل مخلص وللمرور الميداني المفاجئ على جميع المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين اوضاعهم.