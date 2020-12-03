شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات «التنمية المحلية»: 68 مخالفة في أول أيام «مواعيد المحال الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول جهود المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه أمس الثلاثاء.

وأشاد الوزير، في تصريحات صحفية، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة في يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، مشيرا إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.

وقال «شعراوي» إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة من 4 محال تجارية بحى الهرم بالجيزة، و34 محل ومطعم وكافية بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية، وتحرير 12 محضر لمحلات مخالفة من بينها صالونات حلاقة وغلق 3 مقاهى في حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، و15 محلًا بمناطق مختلفة بمحافظة كفر الشيخ.

وكلف الوزير المحافظين، بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وجدد التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الاشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.