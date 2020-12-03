شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة فوتوسيشن سقارة: فكرت فى الانتحار.. ودفعت رسوم وإكراميات للتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سلمى الشيمى، فتاة فوتوسيشن سقارة، إن النيابة العامة وجهت لها تهمة التصوير بدون تصريح فى مكان أثرى، مشيرة إلى أنه دخلت إلى المكان بعد دفع رسوم، وتقابلت مع شخص أكد بأنه مسئول عن التصريح للتصوير.

وأكدت الشيمى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي، أنها بالفعل دفعت مبلغ لشخص حارس في المكان وليس فرد أمن، كما دفعت رسوم التصوير وطلب مني دفع مبلغ 400 جنيه أكد بإنها إكراميات.

وأكدت الشيمي، إنها كانت مستاءة بسبب التعليقات السلبية بسبب الصور وفكرت في إلقاء نفسي من الطابق الـ12، مضيفة: لم ارتدي بدلة رقص أثناء التصوير، ولم أفعل شيء مشين"، قائلة:"الجميع تعامل معى باحترام، ولم يعنفنى أحد، وفضلت يومين فى الموضوع والجهات المسئولة فى البلد لديها أشياء أهم ومنى ومن إثارة الجدل لأمر بسيط".

وأكملت سلمى الشيمى، أنها تعشق التاريخ والآثار، كما أنها فكرت كثيراً فى التقاط صورة على الطريقة الفرعونية، موضحة أن هناك سفراء ومواطنين من الدول العربية تحدثوا معى وعبروا عن إعجابهم من السيشن الذى نشر عبر حسابى على السوشيال ميديا.