شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء" ينفى ما تردد عن نقص فى أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن هناك استجابة لمناشدات مجموعة من النواب والمحافظين والجمعيات الأهلية بمد مهلة التصالح على المخالفات البناء، مشيرا أن الاستجابة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل المذاع على فضائية CBC،: "مليون ونصف طلب التصالح على مخالفات البناء وتتجاوز 17 مليار، و 25 % سوف تصرف لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات الصرف الصحى.

وأشار، أن شركتا فايزر وبيو ان تك تعلنان عن حصولها على أول موافقة تنظيمية للقاح فيروس فى بريطانيا، مشيرا إلى أول ترخيص للاستخدام الطارئ بريطانيا تجيز استخدام اللقاح فايزر وتحدد موعد توافره فى منتصف ديسمبر.

وأضاف، إنه سيتم توزيع 20 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا بالمجان، وأن مجلس الوزراء ينفى تردد عن وجود نقص فى أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات التأمين الصحى.

وفى سياق متصل، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تلقى 2.5 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن، مرجعا ذلك نتيجة المجهود الذى بذلته الحكومة في 4 شهور لتقديم تسهيلات وتيسيرات، في تخفيض قيم التصالح، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بأن قيمة التصالح في القرى تكون 50 جنيه، وكذلك أن من يدفع قيمة التصالح كاملة يتم خصم 25 %، بالإضافة إلى دفع القيمة على أقساط 3 سنوات، كما تم تخفيض القيم فى كل المحافظات أكثر من مرة.

وأكد، أن المد الأخير هو المد الثالث، والسبب في المد في المرات السابقة هو استيعاب الطلبات، حيث وتلقينا مناشدات من أعضاء مجلس النواب وجمعيات أهلية ومحافظين لفتح الباب مجددا، موضحا أنه حتى لو الطلبات المتبقية عدد قليل، يظل لهم علينا حق لاستيعاب طلباتهم طالما طرقوا الباب الشرعى لتقديم الطلبات.

وشدد على أنه لن يكون هناك مد لفترة رابعة، لأن الفترة الثالثة التي تنتهى هذا العام هو المد الأخير، وبعده ستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات تجاه من لم يتقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أنه سيتم النظر في الطلبات التي لم تفحص بعد، ولن يساووا بين من تقدم بطلبات تصالح ومن لم يتقدم، حيث سيتم قطع المرافق عن الوحدة السكنية أو تطبيع الإزالة، أما من تقدم بطلب التصالح ولم يستكمل الأوراق لديه موقف قانونى ثابت.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن العالم كله يتحدث عن اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا، والحكومة كانت سباقة من خلال وزارة الصحة، بالتفاوض مع التحالف العالمى للقاحات والذى يقدم المساعدة للدول متوسطة الدخل لتوفير اللقاحات بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق.

وذكر أن أى لقاح ينجح في الحصول على رخصة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية يعتمده التحالف ويتم توفيره، موضحا أن أوائل الدول التى تحصل على اللقاح ستكون فى النصف الأول، ونتحدث عن شهر مايو 2021 وسنكون من أوائل الدول التى ستحصل عليه.