شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق الزقايق عن فيديو مشاجرة طالبات: تصالحوا فى محضر رسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور جمال عيسى، عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق، على مشاجرة نشبت بين طالبتين داخل مدرج فى الكلية، قائلا:" طالبات فى الصف الأول بكلية الحقوق وهما لسه جداد، أجرينا لهم حفل استقبال وندوة عن مواجهة العنف وتم تدريبهم من خلال بعض الندوات".
وأكد عيسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر فضائية الأولى، أنه تم تحرير مذكرة بسبب تبادل الضرب والشتائم والإحالة إلى الشئون القانونية، كما أن حضرت والدة طالبة وتصالحوا في محضر رسمي وأشرت إليه في مذكرة للتحقيق.
وتابع عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق، أنه وبعد انتهاء التحقيق سيتم توقيع الجزاء المناسب على الطالبتين.
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