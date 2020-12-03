شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة فى القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس القومى للمرأة مؤتمر إطلاق حملة "السكة أمان" وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وذلك بحضور هايكه هارمجارت، المدير الإقليمى للبنك الاوروبى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط فعاليات المؤتمر، حيث تم اطلاق الحملة من مقر وزارة النقل تحت رعاية المهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إنطلاق الحملة التى تهدف الى التوعية بقضايا النقل الآمن ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى وذلك فى اطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذا جودة أفضل لضمان اطمئنان وراحة المسافرين.

وتضمن حفل إطلاق حملة "السكة أمان" توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومى للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتشكيل علاقة طويلة المدى للتعاون فى مختلف المجالات واتخاذ تدابير طويلة الأجل لتعزيز تمكين المرأة.

كما تسلم المهندس أشرف رسلان ، الجائزة البرونزية لعام 2020 من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية تحت فئة النوع الاجتماعى والاندماج الاقتصادى وذلك لتحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر الريادة فى هذا المجال ولجهودها الكبيرة التى بذلت فى مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكرأن هيئة السكة الحديد حصلت فى عام 2018 على الجائزة الذهبية من جوائز الاستدامة التى يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية فى فئة افضل الممارسات البيئية والاجتماعية لدورها الرائد فى هذا المجال كنواة ولبنة أولى فى بناء عظيم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها باطلاق هذه الحملة الهامة وبالتعاون المثمر مع وزارة النقل بقيادة المهندس كامل الوزير، وما نلمسه من حرصه الدائم على دعم المرأة وتمكينها وتوفير الحماية لها، وبالتعاون للمرة الأولى مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيادة المهندس أشرف رسلان، وأكدت فخرها بحرص الهيئة على تطوير خدماتها لتوفير بيئة آمنه للمرأة والفتاة ، وقدمت التهنئة للهيئة لفوزها بالجائزة البرونزية من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسى فى النقل بالسكك الحديدية.

وقالت الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "إن هذه الحملة إنجاز بارز فى مصر؛ يفخر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتعاونه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والمجلس القومى للمرأة لتحقيقه، وذلك فى إطار استثمارات البنك فى البنية التحتية مع شركاءه المحليين البارزين. إن جهودنا المشتركة ستساعد فى تحسين وصول المرأة إلى وسائل النقل والتنقل الآمن، وهو أمر حيوى لإدماجها الكامل وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد."

وفى النهاية المؤتمر عبر المهندس أشرف رسلان والدكتورة مايا مرسى، عن امنياتهم بنجاح هذه الحملة الهامة وأن تحقق اهدافها فى نشر الوعى بقضايا المرأة، وتوفير الأمن والراحة للسيدات والفتيات داخل القطارات، مؤكدين على دعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمجلس القومى للمرأة فى سبيل انجاح الحملة وتطلعهم لمزيد من التعاون والشراكة فى المستقبل.