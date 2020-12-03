شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: تلقينا 930 ألف طلب تحويل من الممارسة إلى العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك إقبال شديد وحرص من المواطنين على التحول من الممارسة لعداد كودى، ولذلك تم مد الفترة حتى نهاية العام، مؤكدا أنه تم تلقى 930 ألف طلب للتحول، يمثل حوالى 2 مليون و200 ألف وحدة عقارية، وتماشيا مع خطوات الحكومة في التعامل مع طلبات المواطنين بتقنين الوضع الخاص بهم.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن الحصول على عداد كهربائى بطريقة غير قانونية يعرضه لمحضر سرقة عداد كهربائى وعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 200 ألف جنيه، لافتا إلى حرص المواطنين على التحول من الممارسة للعداد الكودى لأن الغرامات تكون بمبالغ كبيرة.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه قرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية العام، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
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