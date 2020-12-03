شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات المطار تمنع سفر راكبة مغربية إلى كازابلانكا بتحليل BCR إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، سفر راكبة مغربية الجنسية إلى كازابلانكا ومعها تحليل BCR الخاص بفيروس كورونا إيجابيا، وتم إلغاء سفرها ونقلها إلى أحد مستشفيات العزل بسيارة إسعاف المطار .

قالت مصادر مطلعة بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحله الخطوط الغربية رقم 273 المتجهة إلى كازابلانكا، تبين وجود راكبة مغربية الجنسية «وفاء .ف » 31 عاما تحمل BCR إيجابى، وأضافت المصادر تم الغاء سفر الراكبة واستدعاء طبيب الحجر الصحى، والذى قام بتوقيع الكشف الطبى عليها .

وأشارت المصادر إلى نقل الراكبة بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفي حميات العباسية، وذلك لاتخاذ إجراءات العزل والكشف علي الراكبة وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة لعلاج فيروس كورونا .