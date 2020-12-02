شكرا لقرائتكم خبر عن «أباظة»: أشكر نقيب المحامين على موقفه الداعم لي خلال أزمة حبسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار سعيد أباظة المحامي، ظهر الأربعاء، رجائي عطية، نقيب المحامين، لشكره على موقفه الداعم له خلال أزمته الأخيرة.

جدير بالذكر أن نقيب المحامين، التقى وقت الأزمة أكثر من مرة، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتحدث إليه طالبًا الإفراج عن المحامي سعيد أباظة، كما تواصل مع مكتبه وحضر معه جلسات تجديد حبسه.

وحضر «عطية» جلسة تجديد حبس المحامي الذي واجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، والتقى المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وأبدى أسانيد المطالبة بالإفراج عنه.