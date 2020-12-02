شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتنفيذ 10 قرارات إزالة لمباني بدون ترخيص في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تنفيذ 10 قرارات ازالة بمنطقة مينا حشيش بشارع علم الروم بمساحة 2000 م2 وهى عبارة عن منازل بالبلوك الابيض بدون ترخيص.

وأكد جاب الله أنه تم تنفيذ 10 قرارات ازالة بدون ترخيص لمنازل ومباني في المهد مقامة بدون رخص بالمخالفة للقانون وبناء عليه قامت الحملة المكبرة تحت إشراف وتنفيذ مجلس المدينة بالتعاون مع الاجهزة المعنية بازالة المبانى المخالفة .

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء علي الاراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون و الحفاظ على أملاك الدولة .