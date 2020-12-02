شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخزني بوتاجاز ومسلى بلدي غير مرخصين في مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضبط فريق الرقابة التموينية في مركز مغاغة شمال المنيا، مخزني بوتاجاز ومسلي بلدي غير مرخصين.
وتلقى الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إخطارًا من مدير تموين مغاغة، بضبط مخزنين للبوتاجاز والمسلي البلدي، غير مرخصين، بقرية دهمروا بدائرة المركز.
كما جرى ضبط كميات من السولار والبنزين، وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.
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