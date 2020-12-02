شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يناقش افتتاح 11 وحدة صحية وإنارة طريق نويبع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم اجتماعا للمتابعة بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، ورؤساء المدن وعدد من مديرى المديريات والادارات بالمحافظة.،تتاح 11 وحدة صحية طب الاسرة من اجل تقديم تلك الخدمة لأهالى ومواطنى المحافظة بالمدن والوديان وذلك في شهر يناير المقبل.

وفي إطار تواصل مسيرة البناء وتنمية المشروعات الحيوانية والداجنة التي انطلقت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى شؤون البلاد، لتحقيق الأمن الغذائي، تم الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية لإقامة قرية داجنة بعد اختيار المكان المناسب لتحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الانتاج الحيواني والدواجن بمحافظة جنوب سيناء.

واشار المحافظ إلى ان المحافظة ستقدم كافة التسهيلات من توصيل مرافق وكذلك القضاء على اية معوقات ان وجدت لتحقيق هذا المشروع الكبير، وانه جارى الاعداد لتوقيع برتوكول مابين المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية لتفعيل هذا الامر عقب الاختيار من قبل اللجنة للمكان الانسب لتفعيل المشروع.

وفى مجال الكهرباء تم التوجيه بقيام مدينة نويبع بإستكمال إنارة الطريق الدولى وعرض الموقف بعد التنسيق مع هيئة الطرق والكبارى، كما تم التوجيه بتنفيذ باقى المشروعات بالخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمنى لكل مشروع.