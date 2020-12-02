شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من تأخير فتح مكتب السجل المدني الجديد بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى أهالي إسنا جنوب الأقصر، من تأخر فتح السجل المدنى الجديد رغم الانتهاء من كل التجهيزات، مؤكدين أن العشرات من المواطنين يصطفون في طابور يوميا للحصول على خدماتهم، بجانب المعاناة من التزاحم والتكدس الشديد على مكتب السجل المدني القديم.

تأخر افتتاح السجل المدنى الجديد باسنا

فموقع السجل المدنى الحالى، غير آدمي، وهو ما يعرض حياة العديد منهم للخطر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن حالات التحرش التي يتعرض لها الكثير من النساء، على الرغم من انتهاء مكتب السجل المدني الجديد منذ أكثر من 8 أشهر.

تأخر افتتاح السجل المدنى الجديد باسنا

وقالت راوية محمد، موظفة، من أهالي مركز اسنا أننا نعاني من المضايقات أثناء التزاحم على الشبابيك لإنهاء خدماتنا، بالاضافة ان المكان غير أدمى، وتتعرض للكثير من التصرفات الغير لائقة. متسائله عن عدم فتح السجل المدني الجديد الذي تم الانتهاء منه منذ عدة اشهر، مطالبة بفتحه. وأكد صابر يونس، من الاهالى، انه عند الصباح يصطف العديد من المواطنين للحصول على مركز متقدم في الطوابير، وهو ما يؤدى إلى حدوث مشاجرات بسبب الطابور، موضحا ان ما يتردد هو عدم قيام الشركة المنفذة للمشروع، بتنفيذ نظام الامن والحماية من الحرائق.

تأخر افتتاح السجل المدنى الجديد باسنا

فيما اوضح صابر محمود، أحد أبناء مركز إسنا، أن السجل المدني تم إنشائه منذ سنوات وتم الانتهاء منه، رغم الانتهاء من الانشاءات والتجهيزات الخاصة بالمبني الذي تحول إلى مرتع للحيوانات .