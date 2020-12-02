شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية في موقع عقار محرم بك المنهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقار المنهار الكائن ب ١٦ شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط، وهو عقار قديم مأهول بالسكان والمكون من دور أرضي و3 أدوار وصادر له ٣ قرارات ترميم منذ عام ٢٠٠٠، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافط واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف رئيس الحي.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود اسرتين به.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وناشدت المحافظة المواطنين الابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخرى.