شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس: 25 ألف شخص يختفون سنويًا في الصين.. وآلاف المسلمين يُستخدمون كأعضاء بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خبراء ونشطاء صينيون، إن قمع الأقليات في إقليم شينجيانج الصيني، تصاعد في السنوات القليلة الماضية، مع تعرض آلاف المسلمين من أقلية الإيجور للقتل داخل ما يعرف بـ«معسكرات إعادة التربية» ومن ثم يتم زرع أعضائهم للصينين الأثرياء والمرضى الأجانب، غير أن الصينين ينفون هذه المزاعم على المستوى الرسمي.

وقالت صحيفة هاآرتس العبرية في تقرير نشرته الأربعاء، وفي عنوانها الرئيسي، إن «25 ألف شخص يختفون كل عام ويجري حصد أعضائهم»، مستعرضة صورة ضخمة تذكر القراء بالمظاهرات المناهضة لسرقة الأعضاء البشرية في الصين.

وتعود هذه المظاهرات لشهر أبريل 2006 والتي جرى تنظيمها في العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك تزامنا مع زيارة قام بها الرئيس الصيني وقتها «هو جنتاو» وتجسد تمثيلا دراميا لعملية بيع كلية يشارك فيها صينيون، قائلة في تعليق الصورة إن متظاهري «فالون جونج» يحتجون من خلال تمثيل درامي يجسد عملا غير شرعي يتمثل في دفع ثمن الأعضاء، حيث يظهر في الصورة صينيون يمثلون دور التاجر الذي يبيع كلية والمورد الذي يدفع الثمن».

ونقلت الصحيفة عن إحدى الضحايا التي تعرضت للاعتقال في معسكر «إعادة التربية عن طريق العمل» قولها إنهم اعتقلوها وبدأ الاستجواب من التاسعة مساء وانتهى في وقت ظهيرة اليوم التالي تقريبًا.

وقالت السيدة الصينية، والتي تدعى هويكيونج ليو من منزلها في أوروبا لـ«هاآرتس» عبر مكالمة فيديو إن 5 ضباط كانوا حاضرين في التحقيق لم يضربني أحد منهم، ولكن كان هناك رجل سادس ضربني وهددني بقوله :«سوف استئصل أعضاءك وأحرق ما تبقى من جثتك».

وأضافت ليو إنه تم اعتقالها من بيتها في بكين عام 2001، عندما كانت في التاسعة والعشرين من العمر وجرى ايداعها معسكر«إعادة التربية من خلال العمل» كجزء من معركة الحكومة الصينية مع حركة «فالون جونج» الروحية والتي تعرضت للاضطهاد على يد السلطات منذ أواخر التسعينيات.

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد تحدث في كتابه الجديد بعنوان «وقت التغيير» عن الأقليات المضطهدة حول العالم ومن بينها أقلية الإيجور التي قال إنها بين أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم، حيث كانت هذه المرة هي الأولى الذي يتحدث فيها عن هذه الأقلية، لكن الصين ردت على هذه التصريحات بأنها «لا أساس لها».