شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن شروط التقدم بطلبات تركيب العدادات الكودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تلقت 950 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية حتى الآن.

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، شروط التقدم بالطلب أن يكون معه إيصال ممارسة التيار الكهربائي، ورقم الهاتف، وصورة البطاقة، وصورة المبنى الخارجية، ويكون المبنى بحالة جيدة، لافتا إلى أن التقديم مجاني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أنه حال عدم التقديم أو نهاية الفترة المسموح بها فإن الحصول على التيار سيعتبر بطريقة غير قانونية وسيتم تحرير محضر مخالفة ضد مرتكبها وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.