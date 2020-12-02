شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تستعد لانطلاق مبادرتي «هنجملها» و«اتحضر للأخضر» الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعد جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع جامعة أسوان والمحافظة لانطلاق فعاليات مبادرتي «هنجملها» و«اتحضّر للأخضر»، التي تنطلق، الخميس.

وشملت الاستعدات عقد اجتماع تنسيقي مشترك مع الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعه أسوان، والدكتور ممدوح السيد احمد، مدير عام جهاز شؤون البيئة فرع أسوان، والمهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة هنجملها، ومحاضرة تعريفية للمشاركين في المبادرة من طلاب الجامعة.

وتناول الاجتماع أهمية استكمال تلك المبادرات البيئية التي تساعد على زيادة المسطحات الخضراء والتي تساهم بشكل مباشر في خفض معدلات التلوث والحفاظ على البيئة وتقديم محاضرة تعريفية عن المبادرة وأهمية دور الشباب في المرحلة القادمة للمساهمة في رفع الوعي البيئي من خلال دورهم المجتمعي بمبادرات بيئية مختلفة أو من خلال مشروعات بيئية تساعد في الحفاظ على البيئة.