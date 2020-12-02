شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير منزل وعدد من المنشآت تردد عليها «حالة كورونا» بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالعريش، الأربعاء، بتطهير وتعقيم منزل خاص بحالة إصابة بكورونا ومنزل آخر ترددت عليه الحالة في منطقة ساحل البحر بالعريش.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه بجانب تطهير المنزل تم تطهير مركز حضري وعيادة طبية ترددت عليها الحالة قبل حجزها في مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف شوكة أنه تم فحص عدد من المخالطين للحالة الجديدة التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، والتنبيه بالحجر المنزلي للمخالطين لها لمدة 14 يومًا، مشيرًا إلى تسجيل عدد 12 حالة شفاء وحالتي اصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغت 161 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 753 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 45 حالة منذ بداية الجائحة، مع وجود 5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و66 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.