شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشيوخ» يهنئ صقر غباش باليوم الوطني الإماراتي: مناسبة نتذكر فيها الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأربعاء، ببرقية إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، تقدم فيها باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ المصري بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، مؤكدًا أنها فرصة غالية لمشاركة مسئولي وشعب الإمارات أفراحهم، والتأكيد على الروابط القوية التي تربط البلدين حكومة وشعبًا.

وقال «عبدالرازق» في برقيته إنها «مناسبة غالية نستذكر فيها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها والذي كان داعما مخلصًا لقضايا أمتنا العربية وهو ذات النهج الذي انتهجه أبناؤه من بعده».