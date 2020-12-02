شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التنشيط السياحى تتابع مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بالمنيا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بزيارة لمحافظة المنيا لمدة يومين، قام خلالها بجولة تفقدية لمتابعة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، والتى تحتوى على الكنيسة الأثرية التى لجأت -بإحدى مغاراتها- العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر. كما تفقد أعمال إقامة الفندق والاستراحة السياحية الموجودين بمحيط الكنيسة استعدادا لاستقبال الزائرين.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة أعمال تطوير الأماكن الأثرية ورفع كفاءتها للترويج لها سياحيا وجذب مزيد من الزائرين محليا ودوليا.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى قيام المهندس أحمد يوسف خلال الجولة بتفقد أعمال تطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية وضريح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات، بالإضافة إلى تفقده منطقة بنى حسن الأثرية.

كما قام بزيارة عدد من الفنادق السياحية بالمحافظة لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار، ورافقه خلال الجولة مدير مكتب الهيئة بمحافظة المنيا، ومدير عام السياحة بديوان عام المحافظة.

كما أشارت إيمان محمود إلى قيام المهندس أحمد يوسف خلال زيارته لمحافظة المنيا بعقد عدة اجتماعات، حيث استقبله اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمقر المحافظة لمناقشة ملفات التعاون المشترك، فيما يخص تطوير المزارات السياحية المختلفة وخطط الترويج والتنشيط للمحافظة ومواقعها الأثرية والسياحية.

كما عقد المهندس أحمد يوسف اجتماعا مع أعضاء المكتب السياحى للهيئة بمحافظة المنيا لمتابعة سير العمل به وجهود المكتب لنشر الوعى الثقافى والسياحى لدى أبناء محافظة المنيا، بالإضافة إلى اجتماعه مع مدير الهيئة الإقليمية بمحافظة المنيا للتباحث حول التعاون المشترك للترويج السياحى والأثرى للمحافظة.