شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية: مصر بطبيعتها دولة ذات تعددية وطبيعتها التسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية لقاء بعنوان "آليات مواجهة خطاب الكراهية"، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمشاركة كل من الدكتورعمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور جمال شيحة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وأدار اللقاء النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب المصرى.

وقال القس أندريه زكى، رئيس الإنجيلية في كلمة الافتتاح: "لا بد من مواجهة خطاب الكراهية ببناء جسور وثقافة السلام، وفهم عميق لمفهوم التسامح الحقيقي، وهو التسامح بدون شروط أو ترتيب، كما لا بد من مواجهة خطاب الكراهية معًا ، مضيفا أن مصر بطبيعتها دولة ذات تعددية ومن طبيعتها التسامح بدرجة عالية، ونحن نريد أن يكون لدينا تناسق في مواقفنا، وكان لنا موقفنا الواضح أثناء الإساءات التي تعرضت لها الأديان، فالحرية ليست انفلاتًا وليست مطلقة، ولكن الحرية محدودة وتراعي مقدسات الآخرين".

وحضر عدد من الكتاب والمفكرين وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب المصرى، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء التنسيقية لشباب الأحزاب، وعدد من الإعلاميين وممثلى المجتمع المدنى.