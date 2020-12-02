شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": سددنا رسوم 264 حالة تصالح بمخالفات البناء بمطروح والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرحمن الطباخ، عضو ميدانى بمؤسسة حياة كريمة، إنه تم العمل الأسبوع الماضى في مبادرة "التصالح حياة"، على محافظتى البحيرة ومطروح، ففي مطروح تم تسديد 164 حالة تصالح، و100 حالة بالبحيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم إضافة محافظة الجيزة في المرحلة الأولى للمبادرة، من كرداسة والعياط والوراق، تم تسديد 20 حالة مستوفاة لشروط المبادرة، لافتا إلى أن مد فترة التصالح يعطى فرصة لتسديد أكبر قدر بالمحافظات.

وكانت مؤسسة حياة كريمة أعلنت أنه استجابة لأهالي محافظة الجيزة، تم ضم محافظة الجيزة لمحافظات المرحلة الأولى من مبادرة التصالح حياة، استكمالا للخطوات التنفيذية للمبادرة فى مرحلتها الأولى التى تضم تسع محافظات، تنفيذا التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسعيا لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة فى دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات المستهدفة.