وزير الزراعة يكلف "زغلول" بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء و "شوقي" نائبا له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء وذلك لحين شغلها وفقا لأحكام القانون كما أصدر وزير الزراعة قرارا وزاريا بتكليف الدكتور حسام شوقى مدير مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء بالعمل نائبا لرئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية وذلك لحين شغلها وفقا لأحكام القانون. وكان الدكتور عبدالله زغلول افتتح الملتقى العلمى الثالث تحت عنوان "ميكنة العمليات الزراعية لتطوير القيمة المضافة لمحصول الكينوا" بمحافظة الوادى الجديد، فى اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح بتقديم الدعم للمزارعين والذى ينظمه مركز بحوث الصحراء، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وإشراف الباحث الرئيسى للمشروع الدكتور شيرين فتحى منصور- استاذ مساعد بالمركز، فى إطار التعاون بين محافظة الوادى الجديد ومركز بحوث الصحراء.

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