شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تفتح باب توفيق الأوضاع بصندوق التكافل حتى 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شفيق، مدير صندوق التكافل الاجتماعي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن فتح باب توفيق الأوضاع فى صندوق التكافل حتى 31 ديسمبر 2020، وناشد مجلس إدارة صندوق التكافل الأطباء البيطريين، المشتركين بالصندوق، بسرعة سداد اشتراكات التكافل قبل نهاية ديسمبر حتى لا يتعرضوا لدفع الغرامة، أو الفصل فى حالة الانقطاع عند السداد لمدة عامين.

من ناحية أخرى، كان الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، أعلن الانتهاء من صيغة عقد الإشراف البيطرى على مزارع "الماشية أو الطيور"، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020، مشيرا إلى أن النقابة شاركت وزارة الزراعة ممثلة فى الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وضع كافة المواد التى تحافظ على حق أعضائها فى دخل مناسب، وفي الوقت نفسه تضمن أيضا للمربى أن يحصل على خدمة طبية مناسبة من قبل الأطباء البيطريين، بما يضمن إبراز أهمية وجود إشراف طبي بيطرى على مزارع الإنتاج الحيوانى بكافة أنواعها.