شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: عدد حالات كورونا اليوم يتجاوز الـ 400 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليوم سوف نتجاوز 400 حالة إصابة بفيروس كورونا " كوفيد 19"، مشيرًا إلى وجود اتجاه تصاعدى لعدد الحالات لأول مرة منذ شهور.

واكد متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الدولة سوف تتحمل جزء من تكلفة اللقاحات لشراءها، مؤكدا أن شركة استرازينيكا تعد لقاح كورونا لعدم احتياجه للتبريد الفائق.

وأشار نادر سعد، إلى أن عدد من النواب والمحافظين طالبو بمد مهلة التصالح بمخالفات البناء ورئيس الوزراء استجاب لهذا الطلب أن هذه المرة فى مد مهلة الثالثة والأخيرة.

ومن جانب اخر، أقرت الحكومة، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. وحسب تصريحات للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فإن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأشار سعد، إلى أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أي انقطاع في مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة.