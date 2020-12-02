شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات ومدرعات مصرية بأحدث النظم العالمية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، سيارات ومدرعات مصرية بأحدث النظم العالمية.. الرئيس السيسى يتفقد عددا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام المجهزة بالقطاع المدنى بالتعاون مع القوات المسلحة.. والرئاسة: التصنيع فى إطار دعم أعمال مجابهة الإرهاب.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ «الخليج 365» تنظم النسخة الثانية لـ «قمة مصر الاقتصادية» تحت رعاية رئيس الوزراء.. فرص متاحة وقرار سياسى شجاع.. خالد صلاح يرحب بالمشاركين.. مدبولى: حريصون على استكمال الإصلاح ونجحنا فى أزمة

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..ـ «الخليج 365» تنظم النسخة الثانية لـ «قمة مصر الاقتصادية» تحت رعاية رئيس الوزراء.. فرص متاحة وقرار سياسى شجاع.. خالد صلاح يرحب بالمشاركين.. مدبولى: حريصون على استكمال الإصلاح ونجحنا فى أزمة كورونا .. وزير المالية: برنامجنا الأنجح على الإطلاق.. ورئيس «اقتصادية قناة السويس»: استثمارات المنطقة 18 مليار دولار خلال 2020 ـ فتح 4 آلاف حضانة وسط إجراءات وقائية مشددة

ـ سيارات ومدرعات مصرية بأحدث النظم العالمية.. الرئيس السيسى يتفقد عددا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام المجهزة بالقطاع المدنى بالتعاون مع القوات المسلحة.. والرئاسة: التصنيع فى إطار دعم أعمال مجابهة الإرهاب

ـ سيارات ومدرعات مصرية بأحدث النظم العالمية.. الرئيس السيسى يتفقد عددا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام المجهزة بالقطاع المدنى بالتعاون مع القوات المسلحة.. والرئاسة: التصنيع فى إطار دعم أعمال مجابهة الإرهاب ـ الرئيس الإنسان.. السيسى يستجيب لحالة الطفلة «شروق » ويكلف بعلاجها من «ثقبين بالقلب» على نفقة الدولة.. ووالدها: شكرا للرئيس

ـ استعدادات أخيرة لإعادة المرحلة الثانية فى 13 محافظة.. انطلاق آخر جولات «النواب» غدا.. «الوطنية للانتخابات» تتيح بطاقات الاقتراع للخارج.. وبدء الصمت تمهيدا لتصويت الداخل الاثنين

ـ استعدادات أخيرة لإعادة المرحلة الثانية فى 13 محافظة.. انطلاق آخر جولات «النواب» غدا.. «الوطنية للانتخابات» تتيح بطاقات الاقتراع للخارج.. وبدء الصمت تمهيدا لتصويت الداخل الاثنين ـ مد التصالح فى مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر.. رئيس الوزراء يوجه بتيسير إجراءات قبول الأوراق.. وتفويض وزيرى المالية والصحة للتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاحات «كورونا»

ـ امتحان تجريبى لـ "أولى ثانوى" دون درجات منتصف ديسمبر.. الوزارة: إتاحة الاختبار «أوبن بوك » لمدة 12 ساعة من 9 صباحا

ـ امتحان تجريبى لـ "أولى ثانوى" دون درجات منتصف ديسمبر.. الوزارة: إتاحة الاختبار «أوبن بوك » لمدة 12 ساعة من 9 صباحا



كانت هذه تفاصيل خبر سيارات ومدرعات مصرية بأحدث النظم العالمية.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.