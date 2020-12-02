البابا تواضروس: مصر واجهت 70 ألف شائعة في 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن أكثر ما يستخدمه الإنسان يوميا هو الكلام، وكثرة الكلام لا تخلو من معصية، فالدولة المصرية خصصت إدارة حكومية للرد على الشائعات، بعدما وصل حجم الشائعات إلى 70 ألف شائعة –بحسب حديثه- خلال 3 أشهر تخص مجريات الحياة في مصر.

وأضاف البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، التي خصصها عن "الكلام"، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "هناك أديرة يتم فيها تدريب الرهبان على الصمت، وكلامك كالعطور أو الصخور، هناك دروس يجب الاستفادة والتعلم منها مثل: لا تكثر الكلام دون داعٍ".

وتابع: "التسرع في الكلام قد يؤدي لجرح الآخر، وفي برامج (التوك شو) نجد الضيفين يتكلمان في نفس الوقت ونحن لا نعرف من يقول ماذا؟ ولكن الشطارة أن يفهم الإنسان ماذا يقول الآخر".

وقال البابا: "من الدروس التي يجب أن نتعلمها (لا تمازح سليط اللسان، والمثل المصري يقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، والكلام كالرصاص)، ممكن مقالة تثير اضطراب في المجتمع".