شكرا لقرائتكم خبر عن «إرادة جيل» يطالب بحلول عاجلة لمشاكل الزحام والتكدس المروري في دار السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، ومحمد تيسير، عضو مجلس النواب، ووفد من الحزب، زيارة للواء أيمن السعيد، رئيس حي دار السلام بالقاهرة، لبحث الأزمات التي تواجه الدائرة وفي مقدمتها الزحام.

وأورد بيان للحزب الأربعاء، أن الزيارة تناولت مناقشة رئيس الحي حول الخطط الموضوعة لتوفير احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم، وذلك في إطار التعاون بين ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية، بما يحقق المصلحة العامة.

وشدد النواب خلال اللقاء على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الزحام والتكدس المروري الذي تعاني منه مداخل ومخارج دار السلام، مؤكدين لرئيس الحي دعمهم الكامل له، والعمل بشكل جاد للحصول على اعتمادات مالية من الحكومة تخصص لدائرة دار السلام، لإعادة تنظيم المنطقة، فيما يتعلق بالسيولة المرورية ونظافة الشوارع وانتشار الأشجار.