شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس«تنشيط السياحة» يتفقد مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، زيارة لمحافظة المنيا لمدة يومين، قام خلالها بجولة تفقدية لمتابعة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط والتي تحتوي على الكنيسة الأثرية التي لجأت بإحدى مغاراتها العائلة المقدسة أثناء رحلتها في مصر.

كما تفقد أعمال إقامة الفندق والاستراحة السياحية الموجودين بمحيط الكنيسة إستعدادا لإستقبال الزائرين.

وتأتي هذه الزيارة في اطار حرص وزارة السياحة والاثار علي متابعة أعمال تطوير الأماكن الأثرية ورفع كفاءتها للترويج لها سياحيا وجذب مزيد من الزائرين محليا ودوليا.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الي قيام المهندس أحمد يوسف خلال الجولة بتفقد أعمال تطوير منطقة أثار البهنسا الإسلامية وضريح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات، بالاضافة الي تفقده منطقة بني حسن الأثرية.

كما قام بزيارة عدد من الفنادق السياحية بالمحافظة لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

وقد رافقه خلال الجولة مدير مكتب الهيئة بمحافظة المنيا، ومدير عام السياحة بديوان عام المحافظة.

كما أشارت الاستاذة إيمان محمود، الي قيام المهندس أحمد يوسف خلال زيارته لمحافظة المنيا بعقد عدة اجتماعات، حيث استقبله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمقر المحافظة لمناقشة ملفات التعاون المشترك فيما يخص تطوير المزارات السياحية المختلفة وخطط الترويج والتنشيط للمحافظة ومواقعها الأثرية والسياحية.

كما عقد المهندس أحمد يوسف اجتماع مع أعضاء المكتب السياحي للهيئة بمحافظة المنيا لمتابعة سير العمل به وجهود المكتب لنشر الوعى الثقافي والسياحى لدي أبناء محافظة المنيا، بالاضافة الي اجتماعه مع مدير الهيئة الإقليمية بمحافظة المنيا للتباحث حول التعاون المشترك للترويج السياحي والأثري للمحافظة.