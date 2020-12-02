شكرا لقرائتكم خبر عن «نبض الحياة»: شجعنا على التبرع بالدم بـ16 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسلام أمين، المدير التنفيذي لمؤسسة «نبض الحياة»، إن المؤسسة بدأت منذ عام 2014، وكانت في هذا الوقت عبارة عن فكرة من مجموعة من الشباب يريدون إيجاد بعض الحول التكنلوجيا لخدمة المجتمع، من خلال إعداد تطبيقات تكنلوجية تخدم الصحة، والبيئة.

وتابع «أمين»، خلال حواره ببرنامج «أما بعد»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن مؤسسة نبض الحياة سجلت في مؤسسة جينيس، لأنها نجحت في إعداد أكبر حملة للتبرع بالدماء في العالم بالتعاون مع وزارة الصحة وبعض الجامعات والشركات في 2016

ولفت إلى أن مؤسسة «نبض الحياة» عملت على تشجيع التبرع بالدم على مستوى 16 محافظة، من خلال توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم.