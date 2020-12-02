شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 405 مخالفات مرورية للسائقين والمركبات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة مرور أسوان، خلال حملاتها اليومية، من تحرير 405 مخالفات مرورية متنوعة للسائقين والمركبات. وتم خلال حملة اليوم ضبط 8 دراجات نارية و(3) توك توك وسيارة و(2) تروسيكل بدون تراخيص والتصالح الفوري في (50) مخالفة. كما تم تحرير (110) مخالفات غرامة ونش وسحب تراخيص (55) حالة عدم قبول التصالح وتحرير (55) مخالفة تجاوز حد السرعة و(120) مخالفة متنوعة، إضافة إلى ضبط حالة تبين من الفحص الفوري تعاطيه مواد مخدرة من بين 25 قائدة مركبة تم فحصهم. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 405 مخالفات مرورية للسائقين والمركبات بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.