بـ4 اتهامات.. الاقتصادية تُحاكم أدمن صفحة "سكسولوجي" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة غدًا الخميس، لمحاكمة محمد الجلالي أدمن صفحة "سكسولوجي" - تهتم بنشر الثقافة الجنسية -.

ونسبت النيابة في القضية رقم 21022 لسنة 2020 جنح ثاني طنطا ثلاث 4 اتهامات بأن سهَّل وحرض علي ارتكاب الفجور، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر صور خادشة للحياء العام، وإدارة حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل الجريمة السابقة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "الجلالي" في 27 أغسطس، ثم عرض على النيابة التي أمرت بحبسه، وفي 13 سبتمبر أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه.