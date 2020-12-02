تأجيل محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، لجلسة 5 يناير المقبل؛ لاستكمال المرافعة. صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد. كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و 3 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.

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