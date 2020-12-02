تنشيطا للسياحة.. 3 وزراء يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عرض قفز بالمظلات بمنطقة سفح الأهرامات من تنظيم شركة تذكرتي وشركة سكاي دايف بالتعاون مع وزارات "الرياضة، والطيران، والسياحة والآثار".

وبحسب بيان اليوم، أقيم العرض بمشاركة عدد من المحترفين في قفز المظلات من خمس دول مختلفة هي "مصر وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا"، في إطار الترويج والدعاية لأبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية الرياضة ودورها المؤثر في الترويج والدعاية لأبرز المعالم التي تتميز بها البلاد، وذلك من خلال الرياضات ذات الطبيعة الخاصة كرياضة قفز المظلات، إضافة إلى دور الرياضة في تنشيط السياحة بإظهار الصورة الحضارية أمام مختلف دول العالم.

وأشار صبحي، إلى قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبرى البطولات الرياضية، ومنها بطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل، مشيراً إلى المقومات والقدرات الإدارية والتنظيمية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وتجعلها قادرةً على تحقيق النجاح في استضافة شتى الفعاليات الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني، حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تساهم في جذب مزيد من السائحين؛ حيث انها تلقى اهتماما كبيرا لدى مختلف الفئات والجنسيات، كما أن استضافة مصر لمثل هذه الفعاليات تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية.

وأشار إلى أن وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة تعملان سوياً من أجل استثمار مثل تلك الأحداث الرياضية للترويج للسياحة في مصر.