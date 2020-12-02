وزير التموين: السعة التخزينية لمشروعات الصوامع الحقلية 30 ألف طن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عقد إسناد تنفيذ مشروعات الصوامع الحقلية بعدد 6 صوامع سعة الواحدة، 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا (عدوة)، الشرقية (أبوحماد، نزلة الخيال، طوخ القرموص، منيا القمح) المنوفية (قويسنا).

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي الـ(SCADA) ، ( PLC مع إمكانية التشغيل اليدوي.

كما أكد الوزير أن الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، مضيفا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت إلى 3.4 مليون طن، لافتا إلى أن الصوامع ساهمت في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، مشيرا إلى أن كل هذه الإنجازات جاءت بتوجيه رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبها أكدت الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 مليون جنيه تقريبًا، لافتة إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وقد أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة بموجب هذا البروتوكول ستقوم بتنفيذ الصوامع الحقلية/الرأسية الممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بعدد (٦) صوامع وهي (العدوة – أبو حماد – نزلة الخيال – طوخ القرموص – منيا القمح – قويسنا (بطاقة إجمالية 5000 طن لكل صومعة بالتعاون مع شركة (UKAS) الإيطالية لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين وذلك باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.

وأضاف الوزير "مرسي" أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بأعمال الإنشاء والتركيب والتصنيع والتوريد والتشغيل وذلك في إطار التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة في الحفاظ على الحبوب وخاصة القمح من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التي تضمن حفظاً وتداولاً آمناً ومجدياً للحبوب لما فيه صالح المواطن المصري.

ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن النظم الحديثة بتلك الصوامع توفر نواقل جنزيرية بقدرة (100 طن/ساعة) ونقرة استقبال الأقماح سعة (75 طن/ ساعة) وميزان بسكول قدرة (120 طن)، وخلايا التخزين المزودة بكناس حلزوني بقدرة (100 طن / ساعة) وعدد 2 رافع بقدرة ( 100 طن/ساعة)، خلية صرف سعة (60 طن)، خلية تراب سعة (10 طن) وأنظمة شفط أتربة يتكون من عدد 3 فلاتر (فلتر النقرة – فلتر رئيسي – فلتر البرج)، كما توفر المنظومة أنظمة تهوية وتبخير ومراقبة درجات الحرارة وأنظمة منع الصواعق وتحذير الطائرات فضلا عن أنظمة الإنذار الآلي ضد الحريق وأنظمة الإطفاء الآلي للحريق (مياه وغازات) وأعمال المراقبة باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة.

كما عبر السفير الإيطالي، عن سعادته بهذه المشروعات مؤكدا أنه من أهم مشروعات مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا بالعملة المحلية، وأكد أن برنامج تبادل الديون 6 مليار جنيه في كل مرحلة، وأكد أن الصوامع الست الحقلية سعة الـ 5 آلاف طن ستساهم في زيادة الإنتاجية والأمن الغذائي لمصر ويأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.