شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة «سوبر ستار» بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، انطلاق فعاليات مسابقة المواهب «سوبر ستار الجامعة» لاكتشاف المواهب الفنية لطلاب الجامعة.

وقال شقيدف إن الهدف من لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية وتشجيعها على الالتحاق بالمجال إلى تبدع فيه من خلال خبراء واساتذة في الفن والثقافة والادب.

وأوضح أن المسابقة تقام برعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب، برئاسة عبدالله عامر مدير عام الإدارة.

وكشف شقيدف أن لجنة تحكيم تضم الدكتورة نانسي فاروق والدكتور أحمد عبدالوهاب والمقرئ الشيخ عمر فرحان والدكتورة بسمه محمود وعيشة زين على مدير النشاط الفني وأخصائيي الإدارة الفنية ومديري الادارات ومندوبي رعاية الشباب بكليات الجامعة.

وأكد أن المسابقة تنطلق يوميا من مسرح رعاية الشباب بالجامعة الجديدة الساعة العاشرة صباحا.