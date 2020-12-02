شكرا لقرائتكم خبر عن عطية يشهد احتفالية مسابقة «شباب أسوان يبتكر» ويقرر إقامتها سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، احتفالية تدشين أكبر مشروع ريادى وتنموى «شباب أسوان يبتكر» بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، بالإضافة إلى مسؤولى الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.

و قرر محافظ أسوان تنظيم مسابقة «شباب أسوان يبتكر» لريادة الأعمال سنوياً في شهر أكتوبر ثم إعلان النتائج في ديسمبر من كل عام، لافتاً إلى أن المزايا الممنوحة لشباب رواد الأعمال غير مسبوقة سواء في التراخيص أو التمويل، أو التخفيضات في الفوائد البنكية، أو في زيادة فترة السماح الممنوحة.

وأضاف اللواء أشرف عطية أنه مخطط إقامة معسكر ودورات تدريبية متقدمة للفائزين تشمل زيارات ميدانية للمناطق والتجمعات الصناعية الكبرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتوازى ستنظم المحافظة برامج تدريب للشباب ليصبحوا رواد أعمال قادرين على أقتحام سوق العمل، مؤكداً على أن الباب مازال مفتوح لإستقبال المزيد من الأفكار الإبداعية لتحويلها لمشروعات جادة تدور بها عجلة الإنتاج والعمل والتنمية المستديمة للمجتمع الأسوانى .

وفى ختام الإحتفالية قام أشرف عطية بتكريم أعضاء لجنة التحكيم بإهدائهم درع المحافظة، وموجهاً الشكر لشركاء النجاح وهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني والمحلي وخاصة مؤسسات أم حبيبه وسوان كوليدج للتدريب ومؤسسه تروس مصر .