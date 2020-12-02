شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفنلندى العلاقات الثنائية وآخر مستجدات ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفنلندي "بيكا هافيستو"، اليوم الأربعاء، وذلك لتناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية الحالية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن أكدا خلال الاتصال تطلعهما لمواصلة التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وأشادا بالعلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلديّن وأشارا إلى أهمية العمل على تطوير حركة التجارة البينية بما يحقق التوازن في الميزان التجاري. مضيفا أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر لاستئناف السياحة الفنلندية إلى المقاصد السياحية في مصر.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الاتصال تناول مُجمل ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا وآخر مُستجدات ملف سد النهضة، حيث اهتم الوزير "هافيستو" بالاستماع للرؤية المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، إذ أطلعه الوزير شكري على جهود مصر في هذا الصدد وفي إطار التوصل لتسويات سياسية شاملة تحقق السلام المنشود بالمنطقة.