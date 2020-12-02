شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض مخططات وجهود تطوير القاهرة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض مخططات وجهود تطوير القاهرة الإسلامية. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعض شركات المقاولات والأعمال الإنشائية؛ لتنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج.

وكذلك شهد توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة غاز الأقاليم "ريجاس"، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لتوصيل الغاز الطبيعي للبنية الأساسية لهذه المناطق الصناعية.

وحضر توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات كلُّ من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وقام بتوقيع الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظتين اللواء محمد السيد الزلاط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكل من: المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس شركة "المقاولون العرب"، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة " اتش إيه سي" للإنشاءات، والمهندس إبراهيم عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة "العالمية للهندسة والمقاولات"، والمهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لصناعة الكابلات، والمهندس أشرف محمود، مدير الشركة الدولية للإنشاءات، والمهندس إيليا صابر، المدير التنفيذي لشركة " الخرافي ناشيونال".