شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حظر الدعاية الانتخابية لإعادة المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل في الثانية عشر ظهر اليوم الصمت الانتخابي لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذي يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، لمنح الناخبين الفرصة فى اختيار من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020.

وانتهت اليوم فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى ختام جولات المرحلة الثانية من الانتخابات والبالغ عددهم 202 مرشح ويتنافسون على 101 مقعد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية الانتخابية لمرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، حيث مارس خلالها المرشحين كافة أشكال الدعاية الممثلة فى تعليق الافتات والملصقات، والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من صور الدعاية الانتخابية.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية تواصل عملها بعد بدء الصمت الانتخابى لمراقبة ورصد أى خرق لقرار حظر الدعاية، وعقب انتهاء العملية الانتخابية تقوم اللجان بإعداد تقاريرها وإرسالها إلى الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما تتضمنه التقارير.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، ويحق التصويت لـ31 مليون و438 ألفا و127 ناخبا.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.